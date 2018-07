Honderden 'Witte Helmen' uit Syrië gehaald ADN

22 juli 2018

07u26

Bron: ANP, Belga 2 Circa achthonderd leden van de Syrische burgerbeschermingsbeweging Witte Helmen en hun families zijn vandaag via Israël naar Jordanië geëvacueerd. Dat heeft de Israëlische legerradio bericht.

De Witte Helmen komen uit zuidwest-Syrië, waar een door Rusland gesteund regeringsoffensief gaande is. De hulpverleners werden bedreigd door de opmars van troepen van het regime van Bashar al-Assad. Het Israëlische leger stelt dat de leden en hun families moesten worden gered "vanwege onmiddellijk gevaar voor hun levens". De evacuatie werd uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Staten en Europese landen, aldus nog de Israëlische radio.

De beweging heet officieel de Syrische Burgerdefensie maar de leden staan bekend om hun opvallende witte helmen. De groepering opereerde als reddingsorganisatie in Syrische gebieden die in handen waren van de rebellen en kwam vaak in actie vlak na bombardementen, veelal met gevaar voor eigen leven. De Witte Helmen werden de afgelopen jaren gezien als kanshebber voor de Nobelprijs voor de Vrede.



Het Israëlische leger bevestigt in een mededeling de evacuatie van de Withelmen naar "een buurland", zonder details te geven. Het gaat om een "uitzonderlijk humanitair gebaar", zo luidt het in de mededeling, waarin ook benadrukt wordt dat de Israëlische politiek inzake Syrische vluchtelingen op Israëlisch grondgebied ongewijzigd blijft. "Israël handhaaft zijn beleid om niet tussen te komen in het conflict in Syrië en blijft het Syrische regime verantwoordelijk houden voor alle activiteiten die plaatsvinden op Syrisch grondgebied."

Het Jordaanse persbureau Petra meldt dat Groot-Brittannië, Duitsland en Canada hebben beloofd de Witte Helmen binnen drie maanden op te nemen.