Honderden vrouwen demonstreren in Minsk tegen president Loekasjenko PVZ

26 september 2020

15u33

Bron: DPA/ANP 0 In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zaterdag honderden vrouwen op straat gekomen om te protesteren tegen de omstreden president Aleksander Loekasjenko. Volgens ooggetuigen heeft de politie ook al minstens tien demonstranten opgepakt.

In de voormalige Sovjetrepubliek zijn al acht weken protesten aan de gang. Sinds de gecontesteerde herverkiezing van de autoritaire Loekasjenko vorige maand is er volgens de speciale rapporteur over de mensenrechten in Wit-Rusland, Anais Marin, al sprake van meer dan 10.000 opgepakte manifestanten bij vreedzame manifestaties. Zij komen bovenop de 1.500 personen die ingerekend zijn "sinds het begin van de repressie in april". De VN ontvingen eerder al 450 meldingen van marteling en ander misbruik van gevangenen.

Bij de nieuwe demonstraties zaterdag pakte de politie volgens mensenrechtengroepering Viasna zeker tien mensen op, onder wie journalisten. Op beelden is te zien dat agenten vrouwen naar busjes slepen. Honderden vrouwen scandeerden "schande" uit protest tegen de volgens hen frauduleuze presidentsverkiezingen van 9 augustus.

Loekasjenko liet zich afgelopen week onaangekondigd beëdigen, ondanks alle protesten. Demonstranten zeiden dat de nieuwe protesten een feestelijke repetitie zijn voor de fatsoenlijke inauguratie van een president die wel de steun van het volk heeft. Voor zondag is al een nieuwe demonstratie aangekondigd.