Honderden vrijwilligers opgetrommeld voor schoonmaakacties van Waddenzee: “De nasleep zal enorm zijn” Hanneke Marcelis

03 januari 2019

13u39

Bron: AD.nl 0 Zeehondencentrum Pieterburen en Staatsbosbeheer zijn samen met honderden vrijwilligers een grote schoonmaakactie gestart. De dijken liggen vol plastic en piepschuim afkomstig uit de 270 containers die in de nacht van dinsdag op woensdag te water raakte in de Waddenzee. “Wat we nu opruimen zijn pas de eerste druppels van wat er drijft in de zee”, stelt coördinator Arnout de Vries.

Voor boswachter Hans Gartner is het een drama. De spullen uit de containers die van het schip MSC Zoe afvielen toen deze in noodweer terecht kwam, vormen een grote bedreiging voor het natuurgebied in Noord-Groningen. De dijken liggen vol met plastic en piepschuim. En wanneer het niet snel geruimd wordt, zal het steeds verder de natuur in waaien. De boswachter klopte daarom aan bij Zeehondencentrum Pieterburen voor hulp. “Het verhaal raakt ons enorm. We hebben een erg goede band met boswachter, en de zeehonden zijn ook gebaat bij een schoon natuurgebied. Daarom besloten we meteen in actie te komen”, vertelt Arnout de Vries van het zeehondencentrum.

Achterban

Het zeehondencentrum trommelde haar grote achterban op om te helpen bij een grootschalige opruimactie. “Dat was eigenlijk enorm snel geregeld. Vanochtend om 10.00 uur vertrokken de mensen van ons centrum van Staatsbosbeheer naar de dijken.” Met de hulp van ruim tweehonderd vrijwilligers werden in het eerste uur al enkele honderden vuilniszakken vol plastic verzameld. “Momenteel gaat het vooral om piepschuim dat geruimd wordt. Het is belangrijk dat dat snel gebeurd, omdat het anders verder de provincie in waait.” Voor boswachter Gartner is de schoonmaakactie een prachtig initiatief: “Ik zie de dijk weer groen worden”.

De Vries noemt het plastic afval en de piepschuim slechts ‘de eerst druppel van wat er in de zee drijft’. “Nu is het vooral nog het lichte afval dat we vinden. Maar de eerste koelkasten vonden we vanochtend ook al. Hoeveel er nog zullen toestromen, hangt af van hoe de wind waait. Maar dat de nasleep enorm zal zijn, is zeker.’’ Volgens De Vries belandde er tientallen jaren geleden al een container met LEGO-blokjes in de zee, die LEGO-blokjes worden tot op de dag van vandaag nog steeds gevonden op het strand. “Plastic vergaat niet. Het moet opgeruimd worden, want vanzelf zal het niet verdwijnen.”

Acties

Ook de gemeentes organiseren opruimacties. De gemeente Ameland roept vrijwilligers op om een steentje bij te dragen bij de grote strandschoonmaak op het eiland. Het grove werk doet de gemeente machinaal, maar vooral voor het opruimen van piepschuim zijn vrijwilligers nodig. Op Terschelling laat de gemeente weten dat iedereen die wil, alvast kan beginnen met opruimen. Daarvoor zijn containers en vuilniszakken voorzien.

Op Schiermonnikoog werd vanochtend een zak met 25 kilo poeder gevonden. Veiligheidsregio Fryslân vermoedt dat het gaat om de schadelijk stof peroxide. Daarmee waren drie van de overboord geslagen containers gevuld.