Honderden Tunesische mannen én vrouwen op straat tegen vrouwenrechten kg

11 augustus 2018

20u14

Bron: ANP 2 Honderden Tunesiërs zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen het regeringsplan de rechten van vrouwen en homo's te verbeteren. De demonstranten, onder wie geestelijken, verzamelden zich zaterdag voor het parlementsgebouw om hun ongenoegen te uiten.

De betogers hadden plakkaten bij zich met teksten als "Nee tegen verandering van Gods woord", "Tunesiërs houden zich aan de leer van de islam" en "Het legaliseren van homoseksualiteit is tegen de regels van Allah". Anderen staken de koran in de lucht en veroordeelden luidkeels de beoogde hervormingen als funest voor de identiteit van het land.

Een commissie die was ingesteld door president Beji Caid Essebsi kwam in juni met voorstellen. Daaronder gelijke rechten voor mannen en vrouwen, bijvoorbeeld bij de verdeling van een erfenis. De sharia bepaalt dat een zoon twee keer zoveel krijgt van de nalatenschap als een dochter.



Daarnaast werd aanbevolen om homoseksualiteit - een groot taboe in Arabische landen - uit de criminele sfeer te halen. Essebsi zal naar verwachting maandag de wetsontwerpen presenteren.