Honderden tipgevers denken te weten wie de dode vrouw is die werd gevonden bij Belgisch-Nederlandse grens Martijn de Koning Sam Ooghe

24 september 2019

21u54

Bron: BN DeStem, eigen berichtgeving 0 De Nederlandse politie heeft in het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ opnieuw aandacht gevraagd voor de onbekende vrouw, die in juni dood werd aangetroffen in een weiland in Westdorpe, op enkele tientallen meters van de grens met België. Er werd een tekening getoond van hoe de vrouw er vermoedelijk uitzag toen ze nog leefde.

De vrouw werd eind juni gevonden in het Nederlandse plaatsje Westdorpe, in de provincie Zeeland, net over de grens met België. Na herhaaldelijke oproepen van de Nederlandse politie kwamen er uiteindelijk ruim vierhonderd tips binnen, maar die brachten de speurders niet op het spoor van haar identiteit.



Nu is ook een zogenaamde ‘post mortem tekening’ gemaakt. De politie verspreidde wel al foto’s van de overleden vrouw. “Maar dode mensen zien er anders uit dan toen ze nog leefden”, vertelt politiewoordvoerder Mireille Aalders. “Daarom hebben we iemand ingeschakeld die dit vaker heeft gedaan, met name in België. Die kijkt daarbij onder meer naar de botstructuur van het gezicht.”

Rossig haar

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt zonder kleren of persoonlijke bezittingen, en kwam wellicht door geweld om het leven. Vermoedelijk is ze op een onbekende plaats doodgeschoten en daarna in het weiland aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens achtergelaten.



Het gaat om een vrouw van naar schatting tussen 50 en 65 jaar oud. Ze heeft een lichte huidskleur, is ongeveer 1,60 meter groot, weegt zo’n 60 kilogram en heeft kort, rossig haar. Ze werd in augustus op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen begraven.



Onder de tipgevers verwezen veel mensen naar vermiste vrouwen in Noorwegen (Anne-Elisabeth Hagen) en Duitsland (Monika Ritschel). De Nederlandse politie benadrukt dat de gevonden vrouw zeker niet één van deze twee mensen is. Tips over de identiteit van het slachtoffer kunnen nog steeds gemeld worden via politie.nl of +31 79 345 9876. Ook tips over verdacht gedrag in de buurt van de grens blijven welkom.