Honderden steunen WikiLeaks-oprichter Julian Assange tijdens protestmars in Londen KVDS

22 februari 2020

17u19

Bron: Belga 0 Honderden aanhangers van WikiLeaks-oprichter Julian Assange zijn zaterdag in Londen op straat gekomen om hun steun te betuigen aan de omstreden klokkenluider. De protestmars vertrok aan de Australische ambassade en eindigde op Parliament Square. Maandag vinden de eerste hoorzittingen plaats in het proces tegen Assange.

Er liepen enkele beroemdheden mee in de mars, onder wie oud-bandlid van Pink Floyd Roger Waters, popzangeres Chrissy Hynde en modeontwerpster Vivienne Westwood. De vader van Assange, John Stipton, sprak de menigte toe en zei "niet te begrijpen waarom Julian hier in de gevangenis zit". Assange zit in Londen een celstraf uit omdat hij eerder de voorwaarden van zijn borgtocht heeft geschonden.





De oprichter van klokkenluiderwebsite WikiLeaks probeert uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. Die beschuldigen hem ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. In totaal zijn achttien aanklachten tegen hem ingediend.

