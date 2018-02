Honderden Russische onderzoekers ruimen nog steeds puin in meters dikke sneeuw na vliegtuigcrash IVI

13 februari 2018

21u24

Bron: AP 0

Een groot team van onderzoekers is twee dagen na de crash van het Russische passagiersvliegtuig nog steeds puin aan het ruimen. Naast brokstukken van het toestel, vinden ze ook nog lichaamsdelen van slachtoffers. De crash is waarschijnlijk het gevolg van ijsvorming in de meetapparatuur voor de snelheid van het vliegtuig.