Honderden reizigers nog vast op Schiphol na storing gisteren, nieuwe geannuleerde vluchten Ton Voermans ADN

25 juli 2019

10u23

Bron: AD.nl, Belga 2 Vele honderden reizigers hebben afgelopen nacht op de grond in de Nederlandse luchthaven Schiphol geslapen. Vanwege een storing in de brandstofvoorziening konden veel vluchten niet vertrekken. De meeste reizigers hebben nog geen idee wanneer hun vlucht alsnog vertrekt. “Geen hotel, geen veldbed, geen informatie, niets.”

De storing bij het bedrijf dat de vliegtuigen op Schiphol van brandstof voorziet, Aircraft Fuel Supply, begon gisteren om 13 uur. Pas om 21.30 uur was het probleem verholpen. Door de problemen konden tientallen vliegtuigen geen brandstof tanken, met vertragingen en annuleringen als gevolg.

Nog gevolgen

De storing heeft ook vandaag nog gevolgen voor het vluchtschema. Reizigers moeten rekening houden met nieuwe vertragingen en ook annulaties, omdat het aantal van 300 geschrapte vertrekkende en aankomende vluchten niet zomaar is ingelopen, meldt de luchthaven. Een woordvoerster roept reizigers op de aankomst- en vertrektijden goed in de gaten te houden en rekening te houden met gewijzigde reistijden.

Intussen heeft de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM laten weten dat vandaag zeker 61 vluchten geannuleerd worden in de nasleep van de storing. Het gaat om zowel aankomende als vertrekkende vluchten, KLM roept getroffen reizigers op niet naar Schiphol te gaan, maar een nieuwe vlucht te bespreken. Gisteren schrapte KLM 189 vluchten.

Tienduizenden reizigers zijn de dupe van de problemen. Zo’n 1.300 reizigers die gisteren niet konden vertrekken, hebben de nacht op veldbedden in de vertrekhal achter de security doorgebracht. Andere gedupeerde reizigers zijn door vliegmaatschappijen in hotels ondergebracht, zijn naar huis teruggekeerd of hebben de nacht op een andere manier (in de luchthaven) doorgebracht.

Overboeking

Kelly Car uit het Amerikaanse Atlanta ligt half op haar zij met een nekkussentje tegen de G-Star winkel op Schiphol. “Sinds gisteravond laat. Aan deze kant van de security lagen ook duizenden mensen. Mensen die geen hotel konden vinden, zoals ik”, vertelt ze. Kelly was al bij de gate toen haar vlucht naar Atlanta die om 17.00 uur zou vertrekken om 20.30 uur werd gecanceld. “We moesten maar een hotel gaan zoeken, werd ons gezegd door de mensen van KLM.’’

Car zette drie vrienden in de VS aan het werk om razendsnel een hotel te zoeken. “Op drie plekken had ik een hotel geboekt. Maar toen ik binnenkwam bij het Quentin England Hotel in Amsterdam stonden er vijftien mensen voor één kamer. Boekingsites zoals Hotels.com konden de vraag niet aan en daarom was iedere kamer meerdere keren geboekt. Bij het Okura was het niet anders.’’



Er zat niets anders op dan terug te gaan naar Schiphol. Overal liggen mensen in de luchthaven. Op bankjes, tegen de puien van de winkels. Ze zijn uitgeput, stijf van de harde vloer en moe.

Geen compensatie

Het is extra zuur voor de reizigers dat ze geen recht hebben op compensatie. Bij ernstige vertraging kan er tot 600 euro schadevergoeding toegekend worden, maar niet bij een ‘buitengewone omstandigheid'. “En dat was hier het geval’’, zegt Evelien Kregting van EU-Claim, een bedrijf dat namens gedupeerde passagiers schadevergoeding eist. “De airline heeft wel een zorgplicht en moet kosten voor hotelsovernachtingen en maaltijden betalen.’’



Die hotels moeten er dan wél zijn. Car is boos op KLM. “Ik vloog vanuit Venetië, waarom hebben ze me daar laten vertrekken als ze weten dat we hier in Amsterdam vast komen te staan? Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik ben nu al 20 uur onderweg en mijn vlucht gaat nu pas morgenochtend om 8.30 uur.’’

Beste plek

De familie Fauzy - vader en drie volwassen dochters - uit Maleisië heeft de nacht doorgebracht tegen de roltrap naar het treinstation. Dat leek ze de beste plek. Niet echt een glorieus einde van de vakantie. “Geen hotel te vinden’’, zegt de vader. Een poging om gisteravond met de trein naar Londen te gaan en zo verder te vliegen mislukte. “We willen nu via Londen naar Abu Dhabi vliegen en dan naar Kuala Lumpur, naar huis.’’ Ook de Fauzy's zijn boos. “We kregen geen informatie. We moesten van de gate terug omdat er een hotel zou zijn. Maar er is niets.’’ Een van zijn dochters probeert via de servicedesk een route naar huis te vinden. “Ik heb nog niets.’’



Hassan Wahadi is al 30 uur onderweg vanuit Koeweit, waar hij stage liep, naar Atlanta. Hij zit naast Kelly. “Zij heeft al een vlucht naar huis morgenochtend. Ik nog niks. Mij lukte het ook niet om een kamer te vinden. Je zag de prijzen omhoog schieten. Kamers gingen voor 2.000 euro, en ze werden nog verhuurd ook.’’