Honderden reizigers moeten overnachten in gestrande Thalys-treinen

26 mei 2018

12u36

Bron: Belga 9 Honderden reizigers hebben vorige nacht in de Thalys-trein doorgebracht in Gare du Nord in Parijs. Dat gebeurde nadat hun trein rechtsomkeer had moeten maken toen hij ongeveer halfweg het traject Parijs-Brussel was. Dat meldt de spoorwegmaatschappij zelf. De passagiers zijn uiteindelijk vanmorgen op hun bestemming geraakt. Zo'n duizend passagiers - verspreid over drie treinen - werden door de vertraging getroffen.

Eerst liepen de hst-treinen (de Thalys van 20.25 uur en 21.55 uur en de lowcost Izy van 20.22 uur) één tot twee uren vertraging op in Parijs-Noord als gevolg van het noodweer in Frankrijk. Door het slechte weer konden de treinen niet snel rijden, aldus de spoorwegmaatschappij. De treinen konden vervolgens niet op het Belgische spoornet omdat er na middernacht werkzaamheden waren gestart. De treinen moesten dan terugkeren naar Parijs.

De passagiers kregen de keuze uit drie alternatieven: ofwel konden de reizigers uit de regio Parijs op kosten van Thalys een taxi nemen om naar huis te gaan. Voor 130 reizigers (gezinnen met kinderen of bejaarde of zieke personen) betaalde Thalys een overnachting in een Parijs hotel. Omdat er geen hotelkamers meer verkrijgbaar waren, moesten 250 andere passagiers in het Parijse treinstation overnachten. Zij kregen de verzekering dat ze de eerste vroege trein in de ochtend mochten nemen. Voedsel en drank en dekens werden aangevoerd voor de gestrande reizigers.

Waardebonnen

Kort na 6 uur vanmorgen zijn circa 350 personen naar Brussel-Zuid kunnen vertrekken. Zij arriveerden om 08.50 uur. Op Franse bodem moest de trein op de klassieke sporen rijden omdat het hst-spoor niet bruikbaar was door het noodweer. Alle passagiers die schade ondervonden zullen vergoed worden met waardebonnen voor Thalys-reizen.