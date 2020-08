Honderden reizigers hele nacht vast op TGV’s in zuidwesten van Frankrijk KVDS

31 augustus 2020

08u05

Bron: Le Parisien 0 Honderden reizigers hebben de nacht doorgebracht op enkele treinen die vast kwamen te staan in het zuidwesten van Frankrijk. Volgens de Franse spoormaatschappij SNCF beschadigde een trein een elektrische installatie tussen Dax en Morcenx, wat de problemen veroorzaakte.

“Een nacht in de hel”: zo omschrijven getroffen passagiers hun ervaring. In totaal zou een tiental treinen vastgelopen zijn tussen de Spaanse grens en Bordeaux. Honderden reizigers op drie van die treinen moesten de nacht aan boord doorbrengen.

Water

“Het is een heel gedoe”, aldus een journalist van het Franse persagentschap AFP die aan boord van een van de treinen was. “Er zijn families met kinderen en we krijgen geen info. Het personeel is overweldigd. Er is ons een maaltijd beloofd en flesjes water, maar we hebben niets gekregen.”





Heel wat reizigers waren in het laatste vakantieweekend op terugweg naar het noorden van Frankrijk. “We zitten in de trein die om 12.23 uur vertrok vanuit Biarritz. Het is intussen 3 uur in de ochtend. Er zijn 1.100 passagiers aan boord. Kunnen we mondmaskers krijgen, zodat deze nachtmerrie niet nog erger wordt en ontaardt in een coronacluster”, klinkt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een deel van de passagiers bereikte intussen zijn bestemming, maar het zou nog tot de hele dag kunnen duren eer alle problemen opgelost zijn volgens de SNCF. Zo wordt de trein van Bayonne - in het uiterste zuidwesten van Frankrijk - vanmorgen in Parijs verwacht. Met 20 uur vertraging.