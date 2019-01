Honderden producten worden duurder in Franse winkels om landbouwers te steunen SVM

31 januari 2019

10u39

Bron: Belga 6 De prijs van honderden voedingsproducten van grote merken (Nutella, Coca-Cola, Ricard ...) gaat morgen omhoog in de Franse supermarkten. De huismerken zouden daarentegen goedkoper moeten worden. De Franse regering hoopt dat de maatregel -genomen onder druk van het protest van de ‘gele hesjes’- uiteindelijk de Franse landbouwers ten goede komt.

De Franse regering besliste dat winkels de producten moeten verkopen tegen een prijs die minstens 10 procent hoger ligt dan de aankoopprijs. Volgens de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume zal 4 procent van de vaak verkochte voedingsproducten daardoor vanaf morgen duurder worden. Het gaat om 500 op 13.000 producten in supermarkten en 800 op 20.000 in hypermarkten.

De staat hoopt dat de distributieketen er zo in zal slagen de lokale landbouwers meer geld te geven voor hun producten. Zij zijn vaak de grootste slachtoffers van de jaarlijkse prijsonderhandelingen. Ze moeten immers te veel opboksen tegen de voedingsgiganten en de sterke aankoopcentrales van de distributieketens. Daardoor krijgen landbouwers soms minder voor hun product dan wat het hen kostte om het te maken.

“Systeem moet veranderen”

"Ik vraag aan de retailers dat ze een manier vinden om de marges anders en beter te verdelen, zodat de landbouwproducten tegen een juiste prijs zouden worden verkocht”, aldus minister Guillaume.

"Het zijn de lokale producten die -onder druk van de aankoopcentrales- de verdeling van Coca-Cola en Nutella betalen", klonk het eerder al bij de vakbonden. Zij zijn voorstander van de wet.

Ook de voornaamste Franse handelsfederatie brengt begrip op. "We zijn het erover eens dat het systeem moet veranderen, zodat we weer tot normale prijzen komen en dat het lot van de landbouwers verbetert", aldus FCD-topman Jacques Creyssel. "In dat opzicht vind ik het niet schokkend dat Ricard een beetje duurder zou worden als daarmee ook de prijs van een liter melk voor een melkveehouder verhoogt.”