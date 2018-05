Honderden New Yorkse latino's reageren met straatfeest op racistische tirade van advocaat, kleine Andrea steelt de show Joeri Vlemings

19 mei 2018

08u38

Bron: The Guardian 0 Aaron Schlossberg, advocaat in Manhattan, heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Hij schold in een New Yorks restaurant twee vrouwen uit omdat ze Spaans spraken. Zijn racistische tirade werd opgenomen en ging de wereld rond. De latinogemeenschap reageerde laconiek en warm, met een typisch straatfeest voor Schlossbergs appartement. Eén thema: vergelding. Eén vedette ook: de kleine, dansende Andrea.

Schlossberg ging in een filiaal van Fresh Kitchen in Manhattan helemaal over de rooie tegen het personeel dat Spaans sprak. Dat kon volgens de advocaat totaal niet door de beugel. Hij eiste dat hij als klant Engels te horen zou krijgen en geen Spaans. "Dit is Amerika, ik kom hier nog op terug!" tierde hij. In zijn wereldbeeld bleken alle hispanics in New York ook per definitie illegale immigranten te zijn. Hij dreigde er zelfs mee de immigratiedienst te bellen.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c Shaun King(@ ShaunKing) link

De advocaat ging vervolgens tegen zijn eigen logica in. Hij ging ervan uit dat het Spaanssprekende personeel van een uitkering leefde, maar wie geen papieren heeft, komt in de VS niet in aanmerking voor de meeste uitkeringen van de sociale zekerheid. "Als ze de ballen hebben om hier te komen en van mijn geld te leven... ik betaal voor hun welzijn", raasde hij. "Ik betaal ervoor dat zij hier kunnen zijn. Het minste wat ze kunnen doen is Engels spreken." Zijn afsluiter was helemaal bedroevend. Schlossberg suggereerde dat een van de vrouwen met overgewicht kampte: "Misschien moet je dat broodje maar laten vandaag".

Luis Magaña, een Mexicaanse Amerikaan en aanhanger van Bernie Sanders, had een antwoord in petto. Op Facebook lanceerde hij een eventpagina met een uitnodiging voor een heuse Latino party aan het appartement van Schlossberg. "Ervan uitgaan dat elke Spaanssprekende geen papieren getuigt niet alleen van onwetendheid, maar is ook een beetje zielig", schreef hij. "Het is ook zielig dat meneer Schlossberg denkt dat alle Spaanssprekenden van een uitkering leven. Maar hispanics zijn geen zielig volkje en we willen u graag inwijden in onze cultuur en taal met een grote fiesta."

Al snel groeide het initiatief uit tot wat groters. Gisteravond was het zover. Er kwam een mariachiband spelen en er waren uiteraard taco's en margarita's. Honderden feestvierders kwamen opdagen. De sfeer was gemoedelijk, de gemoederen raakten niet verhit. De hoop dat Schlossberg zich zou verontschuldigen en vervolgens mee zou komen feesten bleek wel ijdel.

Aanvankelijk was het de bedoeling het feestje te laten plaatsvinden aan het kantoor van Schlossberg, maar daar werd hij na zijn racistische scheldpartij buitengezet. Dan maar aan het appartement van de advocaat in Manhattan, een stulpje van 1,2 miljoen dollar, dat de politie had afgeschermd met een omheining.

The mariachi band came through! Latin Party at @ASchlossbergLaw's apartment complex pic.twitter.com/bG3iVUyGNv Rogelio Garcia Lawyer(@ LawyerRogelio) link

Twee New Yorkse politici dienden officieel klacht in bij de balie tegen Schlossberg, maar de kans dat hij geschorst wordt, is klein. Ook burgemeester Bill De Blasio heeft indirect gereageerd met een tweet waarin hij zei dat 8,6 miljoen mensen 200 verschillende talen spreken in New York en dat die allemaal welkom waren.

De Amerikaanse pers probeerde eerder op straat nog een reactie los te peuteren bij de advocaat zelf, maar die hulde zich in stilzwijgen en verborg zich achter zijn paraplu.

The New York Post caught up with that racist lawyer Aaron Schlossberg — and it was ugly pic.twitter.com/AlUdqwm3UN Jon Levine(@ LevineJonathan) link