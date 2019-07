Honderden New Yorkers genieten samen van zeldzame zonsondergang Redactie

In Manhattan ging de zon onder precies in het midden van een drukke straat. De ‘Manhattanhenge’ komt slechts vier keer per jaar voor: twee dagen in de lente en twee in de zomer. Honderden New Yorkers verzamelden in het midden van de straat om de perfecte foto te kunnen nemen.