Honderden Nederlandse wetenschappers betaalden voor artikel in neptijdschriften kg

08 augustus 2018

07u30

Bron: Belga 0 Honderden Nederlandse academici hebben de laatste jaren wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in bekende neptijdschriften. Zulke rooftijdschriften publiceren tegen forse betaling ingezonden artikelen, zonder enige kwaliteitsbeoordeling. Dat schrijft de Nederlandse krant de Volkskrant op basis van een inventarisatie van het journalistieke onderzoekscollectief ICIJ, dat eerder onder meer de befaamde Panama Papers publiceerde.

Aan het project werkten datajournalisten in Europa, Azië en de VS mee. Ze visten de websites van een aantal beruchte nepuitgevers leeg en destilleerden met computers de namen en instellingen van auteurs uit ruim 175 duizend artikelen.

De Volkskrant kreeg exclusief inzage in de uitgebreide databank van ICIJ. Onder de Nederlanders zijn ook bekende wetenschappers, zoals farmaceut Jaap Goudsmit en viroloog Ab Osterhaus, vaak als laatste auteur in artikelen van medewerkers of promovendi.



De auteurs betalen honderden dollars voor een verschijning in de neptijdschriften. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op twee boosdoeners: OMICS uit India, dat ruim zevenhonderd tijdschriften uitgeeft, en het Turkse WASET, dat vooral verslagen van conferenties publiceert.