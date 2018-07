Honderden migrantenkinderen in de VS nog steeds niet herenigd met hun ouders IB

27 juli 2018

03u31

Bron: Belga, ANP 0 Het is de Amerikaanse overheid niet gelukt om alle kinderen die op de grens met Mexico van hun ouders waren gescheiden weer te herenigen. Een rechter had de regering opgedragen dat gisteren alle circa 2500 migrantenkinderen die apart zijn opgesloten herenigd moeten zijn met hun ouders. Tot nu toe zijn 1.442 migrantengezinnen herenigd met hun kinderen die ouder zijn dan vijf jaar.

De resterende 711 ouders bleken onvindbaar, of er waren bezwaren en "rode vlaggen" tegen een hereniging. Dat komt doordat de ouders van veel van die kinderen niet meer in de Verenigde Staten verblijven. Ze zijn uitgezet of zelf vertrokken. Het zou gaan om meer dan vierhonderd van zulke gevallen.

De mensenrechtenorganisatie die de zaak had aangespannen, probeert de verblijfplaats van die ouders te achterhalen. De American Civil Liberties Union wil dat de overheid ze alsnog bij elkaar brengt. Volgens de organisatie is er veel verwarring en zijn er kinderen in een 'zwart gat' verdwenen.

Rechterlijke uitspraak

Aanleiding voor de grootschalige poging om de gezinnen weer te herenigen was een rechterlijke uitspraak, die de praktijken van de regering-Trump, om gezinnen weken- en zelfs maandenlang van elkaar te scheiden, onmenselijk en ongrondwettelijk noemde.

De kinderen waren van hun ouders gescheiden aan de grens van de VS. De scheidingen waren deel van het "nultolerantiebeleid" van VS-president Donald Trump. Die wou zo de illegale migratie aan de zuidelijke grens met Mexico een halt toeroepen.

Na verontwaardigde reacties bond Trump uiteindelijk in en veranderde hij van koers. Kinderen worden nu samen met hun ouders opgesloten.