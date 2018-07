Honderden migranten in VS nog steeds niet herenigd met hun kinderen kv

17 juli 2018

05u21

Bron: Belga Een federale rechter van San Diego heeft vandaag gedurende zeven dagen de uitzettingen opgeschort van net herenigde migrantenfamilies die door de overheid van de Verenigde Staten gescheiden zijn. De rechter nam de beslissing op verzoek van burgerrechtenorganisatie ACLU om in te grijpen. De organisatie is bezorgd over de veelvuldige en snelle uitzettingen van families zonder respect voor de wet.

De rechter gaf de federale overheid zeven dagen om te antwoorden. Eerder had de rechter al bevolen dat een honderdtal migrantenkinderen jonger dan vijf jaar voor 10 juli met hun ouders zouden herenigd worden. Bij kinderen ouder dan vijf moest dat voor 26 juli gebeuren. De overheid kreeg nadien uitstel, omdat ze aanvoerde dat ze onvoldoende tijd had om de identiteiten te bevestigen via DNA-tests. De rechter had het over "reële vooruitgang" en gaf toe dat sommige gevallen "meer tijd" nodig hadden.

Donderdag waren slechts 57 kinderen jonger dan 5 jaar herenigd met hun ouders, volgens de federale overheid zelf. Leden van de regering-Trump argumenteerden dat dat komt doordat sommige ouders het land waren uitgezet zonder hun kinderen. De rechter zei daarover dat dat een "storende realiteit" is. De overheid beweerde nog dat sommige ouders van misdrijven zijn beschuldigd en daarom veiligheidsrisico's vormden.

Tussen de 2.300 en 3.000 kinderen zijn op enkele weken tijd van hun ouders gescheiden en ondergebracht in opvangcentra, het resultaat van de nultolerantiepolitiek van president Donald Trump tegen illegale immigratie. Na wereldwijde verontwaardiging kondigde de zakenman-president op 20 juni toch aan om om te houden met de scheidingen van families aan de grens.