Honderden migranten gered door Marokkaanse marine SVM

27 oktober 2018

14u41

Bron: Belga 3 De Marokkaanse marine heeft 308 migranten van zestien rubberboten op zee gered. Het ging hoofdzakelijk om Marokkanen en migranten uit landen van de Sub-Sahara. Dat meldt het Marokkaanse persbureau MAP. De boten werden donderdagnacht gespot toen ze in de problemen waren geraakt op de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan, aldus een militaire bron.

De reddingsoperaties werden in de loop van gisteren voortgezet. “Alle migranten werden gezond en wel naar verschillende havens van het koninkrijk gebracht", aldus dezelfde bron.

Almaar meer Marokkanen en migranten uit sub-Sahara proberen Europa te bereiken over zee. Sommigen proberen ook over de zes meter hoge omheining te klimmen in Ceuta en Melilla, de enige twee landgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie hebben 43.000 migranten Spanje bereikt sinds het begin van het jaar. 38.000 onder hen deden dat door de zee over te steken. De Marokkaanse autoriteiten stellen dat ze sinds het begin van het jaar 54.000 pogingen tegengehouden hebben.

