Honderden migranten bereiken Griekenland via grensrivier Evros KVE

17 april 2018

17u18

Bron: Belga 11 Smokkelbendes brengen steeds meer migranten naar Griekenland via de Turks-Griekse grensrivier Evros (Turks: Meric). Sinds zaterdag zijn zo al meer dan 500 mensen de rivier overgestoken, zo werd vernomen bij de Griekse politie.



In maart bereikten volgens de Griekse autoriteiten 1.658 mensen Griekenland via de rivier. Dat is een enorme stijging tegenover vorig jaar: in maart 2017 ging het om slechts 262 migranten.

Smokkelaars beloven aan de migranten dat ze ondanks de steeds verder gevorderde sluiting van de zogenaamde Balkanroute, toch via onbewaakte gebieden in het noorden van de Balkan of via de Adriatische Zee richting Italië en van daar naar Centraal-Europa kunnen reizen. Ze rekenen 1.500 euro per persoon aan om de grensrivier over te steken en verder in westelijke richting te reizen, aldus de politie.

