Honderden mensen zoeken wanhopig naar Amerikaans meisje (9) dat wegliep uit tehuis en al vier dagen vermist is bij temperaturen van -30 KVDS

07 februari 2019

16u27

Bron: USA Today, KOTA TV 0 In de Amerikaanse staat South Dakota is al vier dagen een grote zoekactie aan de gang naar een 9-jarig meisje. Serenity Dennard werd zondag voor het laatst gezien aan het tehuis waar ze verbleef. Ze was niet gekleed op de vrieskou en de autoriteiten vrezen dan ook het ergste.

“Als Serenity buiten was, is het onwaarschijnlijk dat ze nog leeft”, verklaarde de politie van Pennington County dinsdag. Toch wordt de hoop nog niet opgegeven. “We houden er nog altijd rekening mee dat ze een warme plek gevonden heeft om te schuilen of dat iemand haar opgepikt heeft”, klinkt het, terwijl de reddingsactie verdergaat.

Reddingshonden

Bij die reddingsactie zijn honderden mensen betrokken, net als helikopters en gespecialiseerde reddingshonden. 60 mensen werden al ondervraagd over de verdwijning, onder meer een koppel dat een duidelijker beeld kon geven van de tijdlijn van de feiten.





Het was zondag even voor de middag dat het meisje voor het laatst werd gezien, buiten aan het Black Hills Children’s Home. Ze was de sportles uitgelopen toen er problemen waren met een ander kindje en droeg alleen een T-shirt, een jeans en sneeuwlaarzen. Het was iemand die een kind kwam afzetten, die het meisje als laatste spotte op de oprit van het tehuis.

Anderhalf uur later werd de politie gebeld en die zette meteen een zoekactie op touw in een gebied van enkele kilometers rond het tehuis. Het weer baarde de hulpverleners meteen grote zorgen. Het sneeuwt en de temperaturen zakken overdag tot -15 graden en ’s nachts zelfs tot voorbij de -30.

Er werd intussen ook een opsporingsbericht verspreid en aan mensen die wildcamera’s hebben, werd gevraagd om de beelden te checken naar sporen van het meisje. Maar voorlopig zonder resultaat.