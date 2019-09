Honderden mensen wonen begrafenis Mugabe bij PVZ

28 september 2019

16u01

Bron: AFP en Belga 0 In Zimbabwe zijn zaterdag honderden mensen afgezakt naar Kutama, het geboortedorp van Robert Mugabe, om de begrafenis van de dictator bij te wonen. Zijn resten worden er op vraag van zijn naasten begraven op zijn landgoed.

Mugabe zwaaide de scepter over Zimbabwe sinds de onafhankelijkheid van het land in 1980. In november 2017 moest hij aftreden onder druk van het leger, het volk en zijn partij Zanu-PF. De ex-president liet een economische puinhoop achter.

Hij overleed op 6 september op 95-jarige leeftijd in Singapore. Deze week bevestigde zijn opvolger Emmerson Mnangagwa dat Mugabe een "vergevorderd stadium van kanker" had.

Over de plek van zijn begrafenis bestond wekenlang onenigheid tussen Mnangagwa en Mugabe's familie. Het staatshoofd wilde Mugabe te ruste leggen in "het nationaal pantheon van de helden van de strijd voor de vrijheid" in Harare, maar zijn familie wilde hem ter aarde bestellen in Kutama, zowat 70 kilometer ten westen van de hoofdstad.

Uiteindelijk haalden de naasten van de oud-dictator de bovenhand. Zaterdag verzamelden honderden mensen in Kutama om Mugabe samen met zijn weduwe Grace en hun kinderen de laatste eer te bewijzen. Velen onder hen droegen witte t-shirts met opschriften als "bevrijder", "grondlegger" en "vaandeldrager".