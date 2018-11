Honderden mensen opgepakt in Pakistan na protest tegen vrijspraak Asia Bibi, advocaat vlucht naar Nederland AW kg

05 november 2018

12u04

Bron: Belga 0 De Pakistaanse autoriteiten hebben gisteren honderden mensen opgepakt tijdens protesten tegen de vrijspraak van Asia Bibi, een christelijke vrouw die ter dood was veroordeeld voor blasfemie. De protestanten worden beschuldigd van vandalisme, melden de autoriteiten. De advocaat van Asia Bibi is mede door de hetze uit het land vertrokken en verblijft in Nederland.

De politie trad hardhandig op nadat de minister van Binnenlandse Zaken de provinciale overheden had opgeroepen om actie te ondernemen tegen de mensen die betrokken waren bij de rellen. "We arresteerden mensen die verdacht worden van het verwonden van politieagenten en het beschadigen van publieke en private eigendommen", verklaart politiewoordvoerder Basharat Ali. Volgens lokale media zijn meer dan 1.100 mensen gearresteerd.



De radicaalislamitische partij Tehreek-i-Labaik (TLP) had Pakistan drie dagen lang lamgelegd met protesten nadat een hooggerechtshof Asia Bibi had vrijgesproken. De christelijke vrouw zat sinds 2010 in de dodencel voor blasfemie in een ruzie met moslimvrouwen.

Verbod om het land te verlaten

De TLP besloot een einde te maken aan de protesten nadat de partij een akkoord bereikte met de autoriteiten. Daarin is onder meer opgenomen dat Asia Bibi het land niet mag verlaten. Een rechter moet daarover echter de finale beslissing nemen. Ook werd gezegd dat de manifestanten die werden opgepakt tijdens de protesten vrijgelaten zouden worden.

Dood van de rechters en afzetting van de regering

"De overheid is overeengekomen om onze mensen vrij te laten, maar in de plaats daarvan heeft ze hard opgetreden", stelt TLP-woordvoerder Zubair Kasuri. Volgens hem zijn meer dan vijfhonderd aanhangers van TLP zondagnacht opgepakt. "De strategie van de overheid om de overeenkomst te misbruiken en onze mensen te arresteren in plaats van criminelen is schadelijk voor de vrede", klinkt het nog.



Tijdens de protesten riepen de leiders van de TLP op tot de dood van de rechters die besloten om Asia Bibi vrij te spreken en tot de afzetting van de regering.

Advocaat gevlucht

Saiful Mulook, de advocaat van Asia Bibi, is gisteren naar Nederland gevlucht omdat hij vreesde voor zijn leven. Hij verblijft er bij de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). “In het huidige scenario, is het voor mij niet mogelijk om in Pakistan te leven”, zei hij. “Ik moet in leven blijven omdat ik de juridische strijd moet voortzetten voor Asia Bibi.”



De advocaat geeft deze middag op een persbijeenkomst in Den Haag tekst en uitleg over de ontwikkelingen in de zaak van de vrouw.