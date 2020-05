Honderden mensen opgepakt bij protesten in Hongkong KVE

11 mei 2020

14u51

Bron: Belga 0 In Hongkong heeft de politie zondag meer dan 230 mensen opgepakt bij de protesten voor meer onafhankelijkheid, sommigen zouden amper 12 jaar oud zijn. Dat heeft de politie maandag gemeld. Critici hekelen dat de politie ook mensen heeft opgepakt die op straat waren voor Moederdag.

De politie zei zelf te hebben gereageerd op enkele kleine protesten die de wet overtraden. Volgens critici pakten de agenten echter ook veel mensen op die genoten van de eerste avond in weken dat ze het huis mochten verlaten door de coronacrisis.

Een van de opgepakten die later zonder aanklacht vrijkwam, was een 13-jarige leerling die een van de protesten live uitzond. Er zijn ook berichten van tientallen gewonden, onder wie ook mensen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen.

De manifestanten willen al lange tijd dat de pro-Chinese regering van Carrie Lam opstapt. De protesten lagen eerder grotendeels stil vanwege het coronavirus, maar steeds meer boze mensen gaan nu weer de straat op.