Honderden mensen op emotionele begrafenis van Sam (29) die 8 jaar na inslikken tuinslak stierf: “Hij was dronken van het leven” Joeri Vlemings

08 november 2018

12u02

Bron: news.com.au 0 Een onnozele weddenschap in 2010 deed de beloftevolle Australische rugbyspeler Sam Ballard 420 dagen in coma belanden. Acht jaar nadat hij voor de gein een naaktslak had ingeslikt, overleed Sam vrijdag in het bijzijn van zijn geliefden. Hij was 29. Op zijn begrafenis vandaag kwamen meer dan 500 mensen opdagen. Er rolden tranen, maar er werd ook gelachen. Om de fratsen van Sam.

“Durf jij die slak opeten?” Het beschonken vriendenclubje van Sam Ballard daagde hem acht jaar geleden uit. Sam hapte toe, letterlijk: hij slikte de slak door. De dagen nadien kreeg de populaire Australische sporter hevige pijn in zijn benen. Hij bleek geïnfecteerd te zijn met de ratlongworm. Hij sukkelde in een coma die maar liefst 420 dagen duurde. Door de infectie was hij verlamd en belandde hij in een rolstoel.

Zijn vrienden - Sam had er een legertje van - bleven hem door dik en dun steunen, tot zijn laatste adem. Sams jongere broer Josh sprak hen toe op de begrafenisplechtigheid in Macquarie Park ten noorden van Sydney. Dat “ze zich helemaal niet schuldig mochten voelen voor wat er die avond gebeurd was” in 2010 en dat ze na acht jaar fantastische zorgen ontegensprekelijk deel uitmaakten van de uitgebreide familie Ballard.

Euthanasie

Josh liet ook uitschijnen dat zijn broer voor euthanasie had geopteerd. Sam “koos zelf” zijn moment om te gaan, na een “laatste feestje”, zei Josh. Dat was een cruise met zijn geliefden, die er vrijdag ook bij waren toen Sam stierf. Josh drukte tot slot de wens uit dat zijn broer nu “eentje zou smoren” in de hemel samen met zijn vader, jammend op The Beatles.

Meer dan 500 rouwenden luisterden naar de wilde verhalen die opgedist werden. Zijn behandelende arts, de schooldirecteur, vrienden en familieleden hielden allemaal een emotionele toespraak. De rode draad: Sam was een speelvogel, een echte vlegel, van kindsbeen af. Hij bleef ook, ondanks alles, die jongensachtige blik, zijn levenslust en zijn humor behouden. Tot het tragische einde. Zijn kameraden beschreven hem als een trouwe en zorgzame vriend, als “dronken van het leven”.

Jeugdvriend Sam Jenkins rakelde hun vakantie in Thailand nog eens op. De eerste keer daar was Sam zo ziek geworden dat hij alleen maar sudoku’s kon invullen en beloven dat hij later sterker dan ooit zou terugkeren. Die tweede keer kwam er ook, maar toen werd hij beroofd van zijn spullen. Hij bleef achter met nog amper 90 euro. Dat weerhield hem niet om een grap uit te halen met zijn vrienden. Hij voegde viagra toe aan hun frisdrank, zodat ze allemaal met “een kleine uitstulping” in hun shorts zaten.

De moed niet verliezen en altijd vrolijk blijven, dat typeerde Sam Ballard, zo getuigde ook de arts. Zelfs in de donkerste momenten. Zijn voormalige schooldirecteur prees op zijn beurt de atletische kwaliteiten van Sam, ondersteund met videobeelden waarop de nog kleine Sam al de snelste loper van de klas bleek.

Vrijdag was voor Sam zijn moment om te gaan. Zijn laatste woorden waren voor zijn mama, Katie, die gedurende die acht loodzware jaren geen meter van zijn zijde week: “Ik hou van jou”.