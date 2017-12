Honderden mensen op de vlucht voor geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek SI

15u08

Bron: Belga 0 AFP Een jong meisje dat op de vlucht is met haar familie voor het aanhoudende geweld rond Paoua. Honderden inwoners van verschillende dorpjes rond de stad Paoua, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn hun huizen ontvlucht na een week van aanhoudende confrontaties tussen twee gewapende bendes. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen. De stad wordt al sinds woensdag omsingeld door strijdende groeperingen. Sinds het geweld in november opflakkerde, zijn in totaal al ongeveer 15.000 mensen op de vlucht geslagen in het land.

"Overal rond Paoua zijn gevechten aan de gang. We hebben gezien hoe honderden personen hun dorpen hebben verlaten om in Paoua te schuilen", zegt Jean Hospital, AZG-coördinator in de stad.

Twee strijdende groeperingen, de Bevrijdingsbeweging MNLC die pas in oktober werd opgericht door de zelfverklaarde generaal Ahamat Bahar, en de Christelijke militie 'Revolution of Justice' (RJ), bekampen elkaar al sinds afgelopen woensdag. Het geweld tussen beide beweging is sinds november opgeflakkerd: RJ-leider Clément Bélanga werd toen vermoord door leden van MNLC.

Gewapende bendes zwaaien de plak

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR en het Rode Kruis zijn sinds half december al tussen 15.000 en 17.000 mensen op de vlucht geslagen in en rond Paoua.

De Centraal-Afrikaanse Republiek is sinds 2013 ondergedompeld in een gewelddadig conflict. Gewapende bendes zwaaien de plak in grote delen van het land en controleren de diamant- en goudvoorraden. De autoriteiten hebben nog slechts een heel klein stukje van het land - een van de armste ter wereld - onder controle.