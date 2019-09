Honderden mensen op de vlucht voor bosbranden in Australië IB

10 september 2019

04u50

Bron: Belga 0 Honderden mensen zijn hun huis moeten ontvluchten in de Australische deelstaat Queensland door de aanhoudende bosbranden. Al vijf dagen woeden er branden in de regio. In de populaire toeristische kuststad Noosa werden verschillende huizen in de buurt van Peregian Beach verwoest toen de wind het vuur nog aanwakkerde. Dat melden de hulpdiensten van Queensland.

Meer dan honderd brandweermannen strijden tegen het vuur in de buurt van Peregian, dat maandagavond laat uitbrak. De politie onderzoekt of het vuur is aangestoken, laat de zender ABC weten.

Volgens de burgemeester van Sunshine coast is de situatie "zeer, zeer gevaarlijk", maar de inwoners luisterden naar de waarschuwingen en vluchtten naar veilige plaatsen.

Een tiental scholen bleef gesloten in het zuidoosten van de staat en de autoriteiten sloten om veiligheidsredenen de elektriciteit af, waardoor een duizendtal gebouwen zonder stroom zat.

Nog eens honderden brandweerlieden zijn in gezet voor de 58 bosbranden in het noorden van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Die woeden al vijf dagen, maar 's nachts braken er nieuwe branden uit aan de grens met Queensland.

De bosbranden startten donderdag en ze werden aangewakkerd door hevige wind, waardoor de brandweer ze moeilijk onder controle krijgt. Volgens de hulpdiensten kan het nog weken duren als er geen regen valt.