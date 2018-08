Honderden mensen nemen deel aan mars in Pakistan tegen cartoonwedstrijd van Geert Wilders AV

29 augustus 2018

13u53

Bron: Belga, The Guardian 0 Honderden mensen nemen vandaag in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad deel aan een mars tegen de cartoonwedstrijd van de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV). Dat meldt de Britse krant The Guardian. De demonstranten eisen dat de wedstrijd wordt stopgezet. Indien dat niet gebeurt, willen ze dat de diplomatieke betrekkingen met Nederland worden verbroken.

Wilders houdt later in het jaar, in november, een cartoonwedstrijd in Nederland waarin de profeet Mohammed centraal staat . Naar eigen woorden ontving hij al honderden inzendingen. De wedstrijd zou plaatsvinden in een afgesloten deel van de Tweede Kamer in Den Haag.

De mars in Pakistan is georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik (TLP). De actievoerders vinden dat de cartoonwedstrijd "godslasterlijk" is. Vorige week riep de Pakistaanse regering de afgezant van Nederland al op het matje over het "verschrikkelijk en schandelijk plan".

Niet alleen in Pakistan, maar ook in Nederland beroert de aangekondigde cartoonwedstrijd de gemoederen. Gisteren pakte de Nederlandse politie in het Centraal Station in Den Haag een 26-jarige man op die in een filmpje op Facebook dreigde met een aanslag op Geert Wilders. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus noemde het filmpje vandaag "weerzinwekkend". De minister wil niet zeggen hoe serieus het dreigement was, maar hij neemt het hoe dan ook ernstig omdat "de persoonlijke veiligheid" van Wilders en daarmee ook "onze vrije democratie" in het geding is.

Mark Rutte, de minister-president van Nederland, bestempelde de cartoonwedstrijd eergisteren als "onrespectvol", maar zal die niet verbieden op grond van het recht op vrijheid van meningsuiting.