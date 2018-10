Honderden mensen nemen afscheid van vier zussen na limo-ongeluk in New York bvb

13 oktober 2018

15u56

Bron: Daily Mirror 2 Honderden mensen zijn gisteren aan de rooms-katholieke kerk van St. Stanislaus in Amsterdam, een stad in New York, bijeengekomen om te rouwen om acht van de twintig mensen die vorige week tragisch om het leven kwamen bij een ongeval met een limousine in de Amerikaanse staat New York. Bij de crash stierven de zeventien inzittenden, de chauffeur en twee voetgangers.

De hartverscheurende beelden tonen aan hoe honderden mensen gisteren stonden aan te schuiven aan de rooms-katholieke kerk van St. Stanislaus in Amsterdam. Daar betuigden ze hun laatste eer aan acht slachtoffers van het verschrikkelijke ongeluk: vier zussen, drie van hun echtgenoten en een schoonbroer.

Het gaat om Allison King, haar zus Abigail Jackson en man Adam Jackson, zus Mary Dyson en echtgenoot Robert Dyson, zus Amy Steenburg en man Axel Steenburg en zijn oudere broer Richard Steenburg.

Tragisch ongeluk

Zij en nog twaalf anderen kwamen op tragische wijze om het leven na het ongeval met een limousine afgelopen zaterdag in Schoharie, vlakbij de stad Albany, een kleine 300 kilometer boven de stad New York. Het gezelschap in de limousine was op weg naar een brouwerij om er de dertigste verjaardag van Amy, een van de vier zussen, te vieren. Het was een verrassing van haar 29-jarige echtgenoot Axel.

Axel en Amy waren nog maar enkele maanden geleden, in juni, in het huwelijksbootje gestapt. "Ze waren nog maar net getrouwd en Axel had dit verrassingsfeest voor haar dertigste verjaardag geregeld”, zo vertelde de tante van de vier zussen, Barbara Douglas aan de New York Post. Abigail en haar man Adam laten twee kinderen achter: de vierjarige Archer en de zestien maanden oude Abby. Mary en Robert laten een zoontje van drie jaar achter.

Ontroostbaar

Barbara Douglas voegde daaraan toe dat haar broer en zijn vrouw enorm overspannen zijn. "Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het is moeilijk te begrijpen voor hen dat ze plotsklaps vier van hun dochters hebben moeten afgeven in zo’n tragedie.”

Tom King, de 35-jarige broer van de vier zussen, vertelde de New York Post over de moeilijke periode waarin de familie het zware verlies zal moeten verwerken.

“Mijn ouders gaan kapot van verdriet, ze kunnen het niet loslaten. Mijn broer en ik proberen om hun dagelijkse routine zo normaal mogelijk te laten verlopen. Maar dat kunnen we bijna niet, want aan deze situatie is niets normaals aan”, aldus Tom.