Honderden mensen in Wales op straat voor onafhankelijkheid en tegen no deal-brexit ses

27 juli 2019

16u43

Bron: Belga 4

Honderden nationalisten uit Wales zijn zaterdag op straat gekomen voor een “mars voor de onafhankelijkheid” in de noordelijke stad Caernarfon. Ze menen dat het Verenigd Koninkrijk “op weg is naar een catastrofale no deal-brexit” onder de nieuwe premier Boris Johnson.

De mars is volgens de organisatoren “een serieuze viering, want als inwoners van Wales zijn we het gewoonweg beu dat andere mensen over onze toekomst beslissen”. “Er is een nieuw vertrouwen, een nieuwe energie in heel Wales”, klinkt het. “We zijn klaar voor de onafhankelijkheid.”

In de aanloop naar de mars zei vertegenwooriger van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru in het Brits parlement Liz Saville Roberts, dat Johnson zijn kabinet gevuld heeft met “de meest rechtse en radicale Brexiteers uit de recente geschiedenis”.

“Wales eerste slachtoffer van no deal-brexit”

“Onder Johnson stevent het Verenigd Koninkrijk af op een catastrofale brexit zonder akkoord, die onze gemeenten, industrie en levenswijze zal verwoesten, mogelijk voorgoed”, schreef ze nog in een opiniestuk. Streven naar onafhankelijkheid voor Wales “is een manier om de regressieve, insulaire en achterlijke politiek van deze stervende Britse staat te verwerpen”.

Plaid Cymru-leider Adam Price schreef eerder deze week nog in een open brief naar Johnson dat Wales “een van de eerste slachtoffers zou zijn van een no deal-brexit”.

De Schotse premier Nicola Sturgeon, eveneens leider van de Scottish National Party, waarschuwde dan weer dat ze een nieuw onafhankelijkheidsreferendum wil organiseren binnen de twee jaar na het vertrek van het VK uit de Europese Unie.

Johnson wil het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie leiden, indien nodig zonder akkoord. Zaterdag nog stelde hij opnieuw dat de brexit voor zijn land een enorme economische opportuniteit is, waardoor het Verenigd Koninkrijk het beste land ter wereld wordt.