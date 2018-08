Honderden mensen geëvacueerd wegens bosbranden nabij Berlijn LVA

24 augustus 2018

01u30

Bron: Belga 0 In de Duitse deelstaat Brandenburg woedt sinds donderdagnamiddag een grote bosbrand. Meer dan 500 mensen werden geëvacueerd. Dat meldde de vicecommissaris van het district Potsdam-Mittelmark, Christian Stein.

De bosbranden ten zuidwesten van de hoofdstad Berlijn zouden op meerdere plekken zijn uitgebroken en breidden zich donderdag razendsnel uit. 's Avonds besloeg het vuur al 300 hectare. Ongeveer 600 brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

Drie dorpen ten zuiden van Potsdam - Frohnsdorf, Klausdorf en Tiefenbrunnen - werden ontruimd omdat de vlammen op 100 meter naderden. In totaal werden 540 mensen in veiligheid gebracht. De meerderheid van hen kon bij kennissen terecht, voor de anderen wordt in opvang voorzien in de stad Treuenbrietzen. Inwoners van andere omliggende plaatsten wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te houden.

De minister-president van Brandenburg, Dietmar Woidke, kondigde al aan dat hij vrijdag een bezoek zal brengen aan het getroffen gebied. Hij zegde daarvoor een afspraak met president Frank-Walter Steinmeier af.