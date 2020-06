Honderden mensen brengen laatste groet aan George Floyd

08 juni 2020

Bron: ANP

Honderden mensen namen vandaag in de The Fountain of Praise-kerk in de Amerikaanse stad Houston afscheid van George Floyd. De zwarte Amerikaan werd ruim twee weken geleden gedood door politiegeweld in Minneapolis. Floyd groeide op in Houston.