Honderden manifestanten doorbreken politiecordon bij Catalaanse parlement TT

30 januari 2018

17u59

Bron: La Vanguardia, El Pais 4 In het Parque de la Ciutadella in Barcelona, waar het Catalaanse parlement huist, zijn honderden manifestanten door het politiecordon rond het park gebroken. Ze eisen dat de parlementszitting waarop Carles Puigdemont de eed zou afleggen als minister-president, gewoon doorgaat.

De politie is al de hele dag massaal aanwezig rond het Catalaanse parlement, niet alleen om de orde te bewaren, maar ook om Puigdemont meteen te kunnen arresteren als hij toch zou opduiken voor de eedaflegging.

Die werd vanmorgen uitgesteld door de voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent van de links-republikeinse partij ERC. Torrent wilde eerst voldoende garanties dat de enige kandidaat voor het minister-presidentschap, Puigdemont, zonder arrestatie de eed zou kunnen afleggen in het parlement. Die garanties kwamen er later op de middag niet. Het Grondwettelijk Hof in Madrid bleef erbij dat Puigdemont in persoon aanwezig moest zijn én toestemming van de rechter nodig had voor zijn eedaflegging.

Cordon

In de loop van de namiddag verzamelden zich duizenden pro-separatistische manifestanten in het centrum van Barcelona, waar ze op de Plaça Sant Jaume voor de regeringszetel hun steun voor Puigdemont uitdrukten. Honderden manifestanten trokken daarop ook naar het Parque de la Ciutadella, waar het parlement gelegen is. Daar aangekomen botsten ze op een cordon van de Mossos d'Esquadra, de Catalaanse politie.

Die probeerde in eerste instantie de manifestanten nog tegen te houden, maar zag als snel in dat dat onmogelijk was. De demonstratie verliep zonder grote incidenten.

Onduidelijkheid troef

Hoe het nu verder moet, is nog altijd volstrekt onduidelijk. Vandaag bleek dat de twee grote separatistische partijen, Junts per Catalunya van Puigdemont en het ERC van Torrent, het niet eens zijn over de te volgen strategie. Volgens Junts per Catalunya had de parlementaire zitting gewoon moeten doorgaan en kon Puigdemont per videoverbinding of via volmacht ingezworen worden, ook al zou Spanje die beslissing meteen nietig verklaren.

De partij verwijt Torrent de parlementszitting zonder overleg uitgesteld te hebben. ERC zegt dat Torrent Puigdemont vanmorgen vijf keer probeerde te bellen, maar geen antwoord kreeg.