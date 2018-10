Honderden kinderen zonder papieren midden in de nacht naar Texaans tentenkamp verscheept TT

01 oktober 2018

08u49

Bron: The New York Times 1 Honderden migrantenkinderen die tot nu toe in een opvanghuis of bij pleeggezinnen verbleven in heel de VS, zijn de afgelopen weken 's nachts uit hun bed geplukt en met bussen naar een nieuw tentenkamp in de woestijn in Texas gebracht. Dat ontdekte The New York Times. In de kampen is er volgens de krant geen onderwijs en weinig begeleiding.

Het aantal niet-begeleide kinderen zonder papieren dat vanuit Mexico de VS binnenkomt, neemt de laatste maanden fors toe, en de procedures om te beslissen wat er met hen moet gebeuren, duren alsmaar langer. Het gaat ondertussen al om 13.000 jongeren, een vervijfvoudiging in minder dan een jaar tijd, die nu gemiddeld 59 dagen moeten wachten op een beslissing, tegenover 34 dagen vorig jaar.

Tot nu toe werden de jongeren ondergebracht in pleeggezinnen of in opvanghuizen, waar ze met twee of drie op een kamer sliepen, onderwijs kregen en regelmatig bezoek kregen van advocaten en hulpverleners.



Maar de laatste weken worden van over heel de VS kinderen, voornamelijk tieners tussen 13 en 17 jaar oud, naar een tentenkamp in Texas gebracht. Dat gebeurt 's nachts, om het risico op weglopen te vermijden. In de woestijn van Tornillo in het westen van de staat, niet ver van de grens met Mexico, slapen de kinderen per twintig in tenten, rij aan rij in stapelbedden. Onderwijs is er niet, kinderen krijgen wel werkboeken om zich mee bezig te houden, maar niemand controleert of ze daar iets mee doen.

Van 400 naar 1.600

1.600 kinderen wonen er ondertussen in het tentenkamp, tegenover 400 enkele weken geleden. Bedoeling is het nog uit te breiden tot 3.800 bedden. Normaal gezien zou het kamp, dat in juni open ging, maar één maand dienst hebben moeten doen, maar de termijn werd al drie keer verlengd. Vandaag luidt het dat het kamp minstens tot het einde van het jaar open zal blijven.

"Het is gebruikelijk om tenten te gebruiken zoals we in het verleden ook deden op militaire basissen", zegt een woordvoerster voor het departement Gezondheid aan The New York Times. "We zullen deze tijdelijke faciliteiten blijven gebruiken zolang het nodig is. Maar het hoge aantal niet-begeleide kinderen zijn vooral een symptoom van een groter probleem: een migratiesysteem dat op zijn grenzen is gebotst. Hun leeftijden en de gevaarlijke tocht die ze ondernemen maken hen kwetsbaar voor mensensmokkel, uitbuiting en misbruik."

Mensenrechtenadvocaten maken zich zorgen over de massale transfers vanuit ongeveer 100 opvanghuizen naar één centraal kamp in de woestijn. De gewone opvanghuizen zijn gebonden aan regels rond kinderwelzijn en onderwijs, het tentenkamp veel minder.