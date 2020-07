Honderden kilo’s goud gevonden bij metaalbedrijf Nederlands Limburg, wapens en peperdure auto's in beslag genomen ISA - MVDB

15 juli 2020

18u26

Bron: AD.nl - De Limburger 9 VENLO - UPDATE Bij een inval, afgelopen zaterdag in een metaalrecycleringsbedrijf in het Nederlands Limburgse Venlo, zijn honderden kilo’s goud in beslag genomen, ter waarde van miljoenen euro’s. Verder werd voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en peperdure horloges. Ook werden er grote hoeveelheden munitie, mortieren en zeker tien vuurwapens aangetroffen.



De inval vond zaterdag al plaats maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft nu pas bekend gemaakt wat er daadwerkelijk allemaal is gevonden. De afgelopen dagen is het terrein onderzocht met geavanceerde apparatuur van de Nederlandse strijdkrachten. Het bedrijf wordt onder meer verdacht van het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrifte en heling. Twee functionarissen van het bedrijf zijn aangehouden. Bekend is dat het voorarrest van de eigenaar met veertien dagen is verlengd.

Ook wordt het bedrijf verdacht van diverse milieudelicten. Er werd weliswaar afval ingezameld om te recycleren, maar dat gebeurde onvoldoende, aldus het OM. Hierdoor stapelde het afval zich zó hoog op, dat het over de schutting op het naastgelegen terrein viel. Dat is ongewenst, want aan de andere kant van het hek waren geen maatregelen genomen om de bodem te beschermen. Het gaat om onder meer schrootafval, lood, zink, koper, elektromotoren en transformatoren.

De FIOD (financiële opsporingsdienst, red.) en de politie hebben de afgelopen dagen beslag gelegd op drie woningen, administratie, honderden kilo’s edelmetalen waaronder goud, 450.000 euro contant geld, auto’s waaronder een Maserati, Ferrari en een Porsche, en verder op zeventien dure horloges waaronder Rolexen en Audemars Piguet’s. Ook vonden de opsporingsdiensten gestolen goederen zoals metalen platen. De in beslag genomen spullen hebben een totale waarde van 10 miljoen euro.

De ruim 400.000 euro aan contant geld die is aangetroffen, is volgens de advocaat Marcel Heuvelmans “bedrijfsgeld”. Dat zal de boekhouding aantonen, vertelt hij tegen De Limburger. Ook betwijfelt hij of het om goud gaat. Volgens hem gaat het merendeels om messing.

Volgens Heuvelmans is niet veel aan de hand. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid contant geld mag geen verbazing wekken in de ijzerhandel, meent hij. “Ze doen aan in- en verkoop van metalen. Als grote partijen worden opgekocht, wil de eigenaar vaak boter bij de vis. De wikkels zaten bij wijze van spreken nog om de biljetten heen.”

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (de Nederlandse tegenhanger van DOVO) is de komende dagen nog bezig met het ontmantelen van een container met verouderde munitie en mortieren. Ook is er een speciaal zoekteam met Nederlandse militairen aanwezig dat verborgen ruimtes opspoort. Advocaat Heuvelmans heeft geen idee wat ze aan het zoeken zijn.



