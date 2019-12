Honderden Italiaanse burgemeesters troepen samen in Milaan om Holocaustoverlevende te steunen AW

11 december 2019

09u54

Bron: Time, La Repubblica 0 Honderden Italiaanse burgemeesters en duizenden burgers zijn gisterenavond in Milaan op straat gekomen om de Holocaustoverlevende Liliana Segre (89) te steunen. De vrouw ontving de afgelopen dagen honderden doodsbedreigingen omdat ze opkomt tegen racisme en Jodenhaat.

Bijna 90 jaar oud is Liliana Segre. Ze overleefde Auschwitz, de Holocaust en komt nog steeds op tegen racisme en antisemitisme. En daarvoor betaalt ze een prijs. Na haar oproep om een parlementaire ‘antihaatcommissie’ in het leven te roepen, ontving ze tot wel 200 antisemitische boodschappen en doodsbedreigingen per dag. Sindsdien wordt ze op straat vergezeld door minstens twee politieagenten.

Om hun steun aan de 89-jarige vrouw te betuigen, troepten honderden Italiaanse burgemeesters - de sjerp incluis - gisterenavond samen in Milaan. Dat gebeurde op initiatief van de organisatie van burgemeesters. Zij kregen op hun beurt al snel de steun van duizenden Italiaanse burgers, die de burgemeesters vergezelden tijdens een optocht door straten van Milaan. Uiteindelijk hield de grote groep stil bij het operagebouw waar Liliana Segre haar dank betuigde.

“Ik heb haat gekend”, stak ze van wal. “Ik heb geweten wat het betekent om het uitschot te zijn van een maatschappij waartoe ik dacht dat ik behoorde.” De toekomst zou ze graag wat rooskleuriger zien en ze zoekt naar hoop bij de schoolkinderen aan wie ze haar verhaal vertelt: “Want er is genoeg haat geweest."

Van de schoolbanken naar Auschwitz

Liliana Segre was amper acht jaar oud toen ze in 1938 te horen kreeg dat ze niet meer naar school mocht gaan. Simpelweg omdat ze joods was. En het werd alleen maar erger: in 1943 werd ze uiteindelijk samen met haar vader naar Auschwitz gestuurd. Die werd onmiddellijk vermoord. De dertienjarige Liliana werd aan het werk gezet en wist als bij wonder het naziconcentratiekamp te overleven.

Hoewel ze nooit de behoefte had om haar gruwelijk verleden met de buitenwereld te delen, besliste Liliana op haar zestigste om dat toch maar te doen. Ze ging spreken op scholen en andere bijeenkomsten.

Zo’n twee jaar geleden werd de vrouw door de president van Italië Sergio Mattarella, benoemd tot senator voor het leven. Ze maakte meteen gebruik van haar positie en ijverde sindsdien voor een ‘antihaatcommissie’, een parlementscommissie die alle vormen van racisme, antisemitisme en aanzetten tot haat en geweld op basis van etnische en religieuze gronden moeten bestrijden.