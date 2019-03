Honderden IS-strijders geven zich over in Oost-Syrië, maar gevechten gaan voort TT

06 maart 2019

18u04

Bron: Reuters, ANP 0 Vierhonderd strijders van Islamitische Staat (IS) hebben vanmiddag geprobeerd te ontsnappen uit het Syrische Baghouz. Dat zegt een commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Baghouz is het laatste bolwerk dat in handen is van de terreurgroep. De strijders hebben zich overgegeven en zijn gearresteerd. Nog eens “honderden” anderen gaven zich over bij gevechten.

De jihadisten van IS probeerden het gebied te ontvluchten via een “netwerk” dat hen naar afgelegen gebieden zou brengen. Wat daar precies mee wordt bedoeld is onduidelijk. Naar schatting waren vanmorgen nog ongeveer duizend IS-strijders in Baghouz.



In de laatste 24 uur zijn ook meer dan 6.000 burgers geëvacueerd uit het piepkleine gebied. Onder hen ook enkele leden van de Jezidi-minderheid, de bevolkingsgroep die in 2014 door IS uit Irak werd ontvoerd en vermoord. Duizenden vrouwen en meisjes dienden de afgelopen jaren als seksslaven voor de jihadisten.



Iedereen die uit het dorp komt, wordt naar een kamp in de woestijn gebracht waar ze worden ondervraagd en gefouilleerd. Op beelden die vandaag werden gemaakt, is te zien hoe honderden vrouwen volledig in zwarte boerka's gekleed aanschuiven om gecontroleerd te worden.

In het laatste bolwerk van IS in Oost-Syrië gaf een grote groep strijders zich maandag al over. Toen ging het om 150 tot 250 mannen. Ze werden gevangen genomen door de strijdgroep die door de Amerikanen wordt gesteund. De strijd om Baghouz te bevrijden begon vrijdag, maar de gevechten werden na het weekend stilgelegd omdat er zich in het gebied nog veel meer burgers bevonden dan de SDF dachten.