Honderden IS-strijders en hun families kregen gewapende aftocht uit Raqqa dankzij geheime deal JC

20u07

Bron: BBC 0 Photo News Een bewoonster loopt voorbij een verwoest gebouw in de verlaten stad Raqqa. Zo'n 250 IS-strijders en 3.500 familieleden hebben, dankzij een geheime deal, Raqqa kunnen verlaten onder het oog van de door de VS geleide coalitie en de Koerdische strijdkrachten die de Syrische stad in hun controle hebben. Dat heeft de BBC ontdekt.

Een gewapend konvooi met enkele van de beruchtste IS-leden, tientallen buitenlandse strijders en massa's wapens en munitie verliet midden oktober de Syrische stad Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat. De stoet was zes tot zeven kilometer lang en bestond uit vijftig vrachtwagens, dertien bussen en meer dan honderd voertuigen van IS, zo vertelden getuigen aan de BBC.

De deal werd geregeld door plaatselijke functionarissen, na vier maanden van felle gevechten die de stad verwoestten. De bedoeling was de strijd tot een einde te brengen en de levens van Arabische, Koerdische en andere strijdkrachten te sparen die tegen IS vechten.

Maar dankzij de deal konden honderden IS-strijders de stad ontvluchten. Velen van hen hebben zich intussen verspreid over heel Syrië; sommigen geraakten zelfs tot in Turkije.

Zwijggeld

Het was de bedoeling dat de deal geheim zou blijven. Noch de coalitie tegen IS, noch de Syrische Democratische Strijdkrachten gaven aanvankelijk hun aandeel toe. Tientallen vrachtwagenchauffeurs die aan het konvooi deelnamen, ontvingen duizenden dollars zwijggeld.



De BBC sprak echter met tientallen mensen die getuige waren van het konvooi of er zelf aan deelnamen, en met de mannen die de deal onderhandelden. Hiermee geconfronteerd heeft de coalitie haar rol toegegeven. In totaal mochten zo'n 250 IS-strijders en 3.500 familieleden Raqqa verlaten.



'De Syriërs zijn degenen die vechten en sterven, zij mogen de beslissingen nemen' Ryan Dillon, woordvoerder coalitie tegen IS

"We wilden niet dat er iemand vertrok", zegt kolonel Ryan Dillon, woordvoerder van de westerse coalitie tegen IS. "Maar dit gaat terug tot het hart van onze strategie: 'door, met en via' lokale leiders op het terrein. Het komt aan op de Syriërs. Zij zijn degenen die vechten en sterven, zij mogen de beslissingen nemen met betrekking tot de operaties."