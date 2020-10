Honderden Hondurese migranten op weg naar Amerikaanse grens

Honderden Hondurese migranten trokken donderdag richting Guatemala, in de hoop via Mexico de Verenigde Staten te bereiken. De Amerikaanse autoriteiten hadden nochtans gewaarschuwd dat het moeilijker dan ooit is om de grens illegaal over te steken.