Honderden gewonden door amateurslagers Offerfeest in Turkije Marc Guillet

22 augustus 2018

16u47

Bron: AD.nl 23 Op de eerste dag van het islamitische Offerfeest zijn in Turkije honderden gewonden gevallen, doordat nog steeds heel veel Turken zelf hun gekochte offerdier willen slachten.

Dat leidt niet alleen tot extra drukte bij de posten voor spoedeisende hulp, maar ook tot schokkende beelden van angstige dieren die het op een lopen zetten en vreemde taferelen van familieleden die op de vlucht slaan voor ontsnapte dieren.

Tijdens het belangrijkste feest van de islam werden gisteren miljoenen dieren geslacht: schapen, rammen, geiten, koeien en stieren. Op islamitisch rituele wijze: na het uitspreken van de woorden ‘Bismillah, Allahu Akbar’ (In naam van God; God is de grootste) snijdt de slachter die bekwaam is in het slachten van dieren met een scherp mes in één beweging de halsslagader en de luchtpijp van het dier door. Tenminste, dat zijn de islamitische voorschriften.

Maar hoewel het tegenwoordig verboden is in de open lucht te slachten, wordt dat verbod massaal door amateurslachters overtreden. Niet alleen op het platteland, ook in een megastad als Istanboel. Langs de snelwegen, in open velden. In onhygiënische omstandigheden, in de brandende zon, bij temperaturen tussen de 25 en 40 graden.

Geklungel

Onhandigheid, irritatie en ruzies leidden daarnaast tot honderden gewonden door snijwonden en andere ongelukken, omdat men geen slager wil inhuren, maar het dier zelf wil slachten. Een greep uit enkele opmerkelijke verhalen:

In de westelijke Turkse stad Bursa rukte een geit zich los op het moment dat haar keel zou worden doorgesneden. Het ontsnapte dier rende het huis in, de trappen op naar de derde verdieping, achterna gezeten door schreeuwende familieleden. Toen het angstige dier vervolgens het raam uit sprong, kwam het bovenop Mehmet Karakas (50) neer. Zijn schedel scheurde op twee plaatsen. De geit werd uiteindelijk gevangen en alsnog geslacht.

Een ontsnapte koe in Istanboel viel, samen met haar eigenaar, 10 meter naar beneden op de betonnen bodem van een droogstaand kanaal. De man brak een been. De zwaargewonde koe werd ter plekke uit haar lijden verlost.



In Rize aan de Zwarte Zee-kust vluchtte een stier dan weer de theevelden in en wist diverse keren te ontsnappen. Toen het dier eindelijk in een stal was geduwd en een stuk plastic over zijn kop had gekregen voor het mes aan zijn keel werd gezet, rende hij zijn vrijheid weer tegemoet.

