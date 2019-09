Honderden 'gele hesjes' in Parijs: politie vuurt traangas af en pakt tientallen betogers op HAA

21 september 2019

11u20

Bron: ANP, AFP 2 De Franse hoofdstad Parijs maakt zich op voor een onrustige zaterdag. De autoriteiten houden 7.500 agenten paraat om indien nodig in te grijpen bij een drietal manifestaties.

Een betoging voor het klimaat is aangekondigd en ook de 'gele hesjes' houden nieuwe acties in een stad. Er wordt ook gedemonstreerd tegen de aangekondigde pensioenhervormingen van president Macron. Om 10 uur hadden volgens de politieprefectuur de ordediensten al een dertigtal mensen opgepakt. Voordien waren er meer dan zeshonderd gecontroleerd en vier geverbaliseerd.

De meeste manifestanten dragen niet het symbolische gele hesje, maar zeggen wel deel uit te maken van de sociale beweging die in november 2018 is geboren. De ordediensten blokkeerden hen in de wijk rond het station Saint-Lazare. Eén keer is traangas afgevuurd om de menigte uiteen te drijven, die vervolgens optrok naar de Champs-Elysées.

De politie is er massaal aanwezig, net als in de wijk Etolie. De autoriteiten zijn beducht voor nieuw geweld zoals tijdens het hoogtepunt van het protest van de ‘gele hesjes’.