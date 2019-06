Honderden gele hesjes betogen in Parijs tegen politiegeweld LH

02 juni 2019

17u29

Bron: Belga 0 In Parijs zijn vandaag tussen de 300 en 400 mensen op straat gekomen om te betogen tegen het harde optreden van de politie tegen de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes). Velen onder hen raakten zelf gewond bij de protesten van de voorbije maanden.

De betogers hielden deze namiddag een vreedzame mars in de Franse hoofdstad. Ze eisten dat het verboden wordt voor de politie om nog bepaalde "onnodig gevaarlijke" traangasgranaten te gebruiken, net als geweren die grote rubberkogels afvuren. Meerdere van de betogers verloren een oog door de rubberkogels.



Volgens de organisatoren van de manifestatie zijn sinds het begin van de protesten van de gele hesjes op 17 november al 23 mensen aan één oog blind geraakt, hebben 5 mensen een hand verloren, moest één persoon een testikel laten amputeren en verloor nog iemand zijn reukzin. Een tiental anderen liep eveneens zware verwondingen op, vaak in het aangezicht of aan de voeten.

Een officiële balans van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt gewag van 2.448 gewonde manifestanten en 1.797 gewonden onder de ordediensten.

