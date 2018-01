Honderden geheime documenten van Australische overheid gevonden in tweedehands archiefkasten jv

31 januari 2018

08u37

Bron: dpa 0 In Australië heeft ABC News de hand kunnen leggen op honderden geheime en gevoelige overheidsdocumenten. Die werden gevonden in twee oude archiefkasten die in de hoofdstad Canberra "voor kleingeld" werden verkocht in een tweedehandswinkel die gebruikt meubilair van de overheid verkoopt. "De documenten hadden door eender wie gekocht kunnen worden", aldus het medium.

De twee zware kasten waren op slot en de sleutels waren kwijt, maar de koper boorde de sloten open en trof er de documenten aan. Volgens ABC gaat het om duizenden pagina's die "de interne werking van vijf verschillende regeringen over bijna een decennium onthullen". Bijna alle documenten zijn geclassificeerd als "strikt geheim" of "AUSTEO" (Autralian Eyes Only).

Mails die zijn aangetroffen in 'The Cabinet Files', leggen onder meer bloot dat de Australische federale politie tussen 2008 en begin 2013 bijna 400 documenten over nationale veiligheid heeft verloren, maar over hun inhoud zijn er geen details. De papieren brengen onder andere nog aan het licht dat toenmalig immigratieminister en huidig minister van Financiën Scott Morrison de veiligheidsdiensten in 2013 de opdracht had gegeven om veiligheidscontroles te vertragen om de uitgifte van visa te vertragen.

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft een "dringend onderzoek" bevolen om te achterhalen hoe de documenten in publieke handen zijn kunnen vallen.