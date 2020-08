Honderden Fransen, Belgen en Nederlanders wonen feest in noorden van Frankrijk bij IB

10 augustus 2020

Bron: Belga 0 In het Franse departement Marne hebben enkele honderden personen in de nacht van zaterdag op zondag een feestje bijgewoond. Daarbij werden de coronamaatregelen niet gerespecteerd, zo stelde de politie vast. Onder de aanwezigen bevonden zich mensen uit diverse Franse steden, maar ook Belgen en Nederlanders maakten hun opwachting.

De plaatselijke autoriteiten hebben de deelnemers op de risico's van de bijeenkomst gewezen. Ook werd erop aangedrongen dat ze zich laten testen en de komende twee weken in aanwezigheid van anderen steeds een mondmasker dragen.

Volgens de organisatoren van het feestje in de gemeente Matougues was er oorspronkelijk gerekend op een honderdtal aanwezigen, maar doordat de uitnodiging via sociale media verder werd verspreid, daagden er uiteindelijk verschillende honderden feestvierders op.

Heel wat aanwezigen respecteerden volgens de politie niet de nodige veiligheidsafstand en velen droegen geen mondmasker. Niet alleen de deelnemers lopen een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus, maar ook de aanwezige muzikanten en de taxibestuurders die de feestvierders vervoerden.

Groot risico op besmetting

Dat de aanwezigen voornamelijk mensen zijn tussen de 20 à 40 jaar, doet het risico op besmetting nog toenemen, aangezien deze leeftijdscategorie de laatste tijd werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal coronagevallen, luidt het. Bovendien vertonen besmette mensen van deze leeftijd vaak geen of slechts lichte symptomen, waardoor ze niet altijd weten dat ze de ziekte hebben, maar die wel kunnen doorgeven aan anderen.



