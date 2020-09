Honderden feestvierders op elkaar geplakt in nachtclub Wuhan HAA

01 september 2020

16u29 10 Fuiven zonder mondmasker of afstandsregels: het zijn taferelen die bij ons nog ondenkbaar zijn, maar in Wuhan alweer kunnen. Honderden mensen kwamen er recent samen om te boemelen.



De Chinese stad waar het nieuwe coronavirus eind 2019 voor het eerst opdook, ging begin dit jaar als eerste in lockdown tot begin april. De gezondheidscrisis lijkt er intussen onder controle, waardoor ook het ‘normale leven’ kan hervatten.

Nachtclubs in Wuhan mogen opnieuw de deuren openen, en dat lieten feestvierders zich geen twee keer zeggen. In de club in bovenstaande video troepten onlangs honderden mensen samen. Bijna niemand droeg een mondkapje en er werd ook geen afstand gehouden. Toch werden er ook maatregelen genomen. Zo moest iedere bezoeker bij aankomst een QR-code laten scannen met daarop alle relevante informatie over hun gezondheid.

Het is niet de eerste keer dat beelden van feestvierders in Wuhan ons bereiken. Enkele weken geleden dook er al een filmpje op van duizenden mensen die samenkwamen in een waterpark in de Chinese stad. Ook toen was er geen sprake van afstand houden en had bijna niemand een mondmasker op.

