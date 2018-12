Honderden Duitse neonazi's verschuilen zich in buitenland en ontkomen aan arrestatie AW

04 december 2018

15u11

Bron: Belga 0 Meer dan 450 neonazi's en rechtse extremisten zijn uit de handen van de Duitse justitie kunnen ontsnappen ondanks een aanhoudingsmandaat, zo liet het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Eind september werden maar liefst 467 rechtse extremisten gezocht op grond van een arrestatiebevel. In 109 gevallen ging het om politiek gemotiveerde misdrijven, aldus het Duitse ministerie in een antwoord op een parlementaire vraag van politieke partij Die Linke. Nog volgens de krant Neue Osnabrücker Zeitung verdubbelde het aantal gezochte neonazi's in Duitsland op vier jaar tijd.



Sommige gezochten vluchtten naar het buitenland: Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Italië zijn daarbij populaire bestemmingen. Een kwart van die voortvluchtigen staat bij de veiligheidsdiensten bekend van zware gewelddaden.

Meer over politiek