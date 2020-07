Honderden coronaclusters in Frankrijk: “Alle opties op tafel als zorgwekkende trends doorzetten” MDG

20 juli 2020

11u47

Bron: ANP 3 De autoriteiten in Frankrijk hebben zo'n 400 tot 500 lokale uitbraken van het coronavirus gemeld. Dat zegt minister van Volksgezondheid Olivier Véran, die nog geen tekenen ziet dat een gevreesde tweede golf aanstaande zou zijn. Vanaf maandag moeten mondmaskers gedragen worden in alle afgesloten openbare gebouwen.

De honderden clusters waar nu nog sprake van is, zijn in veel gevallen te herleiden naar slachthuizen, verpleeghuizen en andere ondernemingen. Ook raakten soms groepen mensen besmet toen familieleden elkaar opzochten tijdens de zomervakantie, aldus de minister. "Op dit moment zijn we nog heel ver verwijderd van een tweede golf", beklemtoonde hij in een gesprek met Franceinfo.

Mondmaskerplicht

Ondanks die geruststellende woorden, zag de Franse regering zich onlangs genoodzaakt nieuwe maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er geldt vanaf maandag een mondmaskerplicht in alle afgesloten openbare gebouwen, zoals winkels, bioscopen, musea en overdekte markten. Wie die regel negeert, riskeert een boete van 135 euro.

Reproductiegetal op sommige plaatsen hoog

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat landelijk op 1,2. Dat betekent dat iedere tien besmette mensen gemiddeld twaalf anderen besmetten. Het reproductiegetal ligt op sommige plaatsen op het Franse vasteland echter fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Zo is in de onder toeristen populaire regio Bretagne sprake van een waarde van 2,6. Dat betekent dat iedere tien patiënten het virus gemiddeld overdragen aan 26 anderen.

Zorgwekkende trends

Minister Véran waarschuwt dat “alle opties op tafel liggen" als de zorgwekkende trends doorzetten. Er zou bijvoorbeeld besloten kunnen worden tot regionale lockdowns of nieuwe landelijke maatregelen. Frankrijk behoort in Europa tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Het officiële dodental is de 30.000 al voorbij en het virus grijpt nog steeds om zich heen.

