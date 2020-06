Honderden coronabesmettingen in groot Duits slachthuis: 7.000 mensen in quarantaine LH

17 juni 2020

20u03

Bron: ANP 22 In een van de grootste Duitse slachterijen zijn honderden coronabesmettingen vastgesteld. De fabriek van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück is gesloten, in de regio zijn alle scholen en kinderdagverblijven weer dicht. Ongeveer 7.000 mensen moeten binnenblijven, melden Duitse media.



Het is niet de eerste keer dat in Duitsland een uitbraak van corona in een slachterij is vastgesteld, maar Tönnies geldt in Duitsland als marktleider bij de verwerking van varkens. De betrokken fabriek is de belangrijkste vestiging en zou goed zijn voor 20 procent van de vleesproducten op de Duitse markt. Het bedrijf bood zijn excuses aan voor de uitbraak.

In totaal zijn 1.050 medewerkers gecontroleerd, zeker 657 zijn positief getest. Nog niet alle uitslagen waren woensdagavond binnen.



Na eerdere uitbraken was er al kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden van de vaak Oost-Europese werknemers, vooral Bulgaren en Roemenen. Zij wonen ook vaak dicht opeengepakt in kleine ruimtes. Veel van hen waren met Pinksteren enkele dagen thuis in hun vaderland, wat mogelijk ook heeft bijgedragen aan de golf van besmettingen.

