Honderden Canadese dokters ijveren voor niet meer, maar mínder loon na oproep van huilende verpleegster TK

08 maart 2018

12u14

Bron: Washington Post 4 In februari besliste de Canadese overheid dat de 10.000 medische specialisten in Quebec een loonsverhoging van 1,4 procent krijgen. Goed nieuws, zou je denken, maar niet alle dokters zijn daar blij mee. In een petitie vragen meer dan 700 medici om de beslissing te herroepen. Volgens hen kan het geld beter voor andere zaken gebruikt worden.

De petitie werd opgestart door organisatie Médecins Québécois Pour le Régime (MQRP), die werknemers in de medische wereld representeert. "Wij, de dokters in Quebec die in een sterke volksgezondheid geloven, zijn tegen de recente loonsverhogingen gekant", klinkt het in het document. Al meer dan 700 dokters, internisten en studenten ondertekenden het formulier.

De organisatie vindt het niet kunnen dat het al vrij royale loon van specialisten - 403.537 dollar (zo'n 326.000 euro) per jaar - omhoog wordt getrokken terwijl er grote problemen zijn in andere delen van de sector. De hervorming van het gezondheidssysteem bracht de laatste jaren immers drastische besparingen met zich mee. Zo wordt er al maanden geprotesteerd tegen het grote tekort aan verpleegkundigen. "Patiënten hebben niet altijd toegang tot de nodige verzorging door de ingrijpende bezuinigingen van de laatste jaren", aldus de MQRP.

Vuile patiënten

Vooral het nijpende tekort aan verpleegkundigen weegt zwaar door. Dat werd pijnlijk duidelijk in januari, toen een Facebookpost van Émilie Ricard viraal ging. Ze postte een betraande foto van zichzelf online, die ze nam na een verschrikkelijke nachtshift. De vrouw was toen de enige zorgkundige voor meer dan 70 patiënten en zei dat ze zoveel stress had dat ze krampen kreeg en niet goed meer kon slapen. "Ik weet niet waar jij je informatie haalt", richtte ze zich tot gezondheidsminister Gaétan Barrette, die de hervormingen succesvol noemde. "Maar het strookt niet met de realiteit." Ricard vertelt dat veel patiënten niet ververst of gewassen werden omdat ze haar handen vol had met de personen met complicaties. Toen ze vroeg om extra hulp, werd ze uitgelachen. "Ik ben gebroken door mijn beroep, en ik ben beschaamd voor de armoede die in de sector heerst. Het gezondheidssysteem is ziek en stervende."

De post van Ricard werd meer dan 55.000 keer gedeeld, en de petitie van MQRP is een rechtstreeks gevolg van haar getuigenis. "Het enige dat immuun lijkt te zijn voor de besparingen, is ons loon. Wat de minister ook zegt, we geloven dat er een manier is om alle middelen te herverdelen zodat de noden van de patiënt beantwoord worden zonder dat onze werknemers tot het einde worden gedreven."

Het is niet duidelijk of de overheid gevolg zal geven aan de petitie, maar minister Barrette reageerde wel op de actie. "Als ze vinden dat ze te veel betaald krijgen, mogen ze altijd wat geld aan mij geven. Ik kan het goed gebruiken." Hij gaf ook toe dat de omstandigheden waarin verpleegkundigen werken, aangepakt moeten worden. "Dit moet onze volle aandacht krijgen. We hebben geen oneindige hoeveelheid geld, maar we hebben genoeg om dit probleem voor eens en altijd op te lossen."