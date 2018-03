Honderden Britse scholen gesloten na dreiging: "Auto zal scholieren aanrijden" LB

28 maart 2018

15u53

Bron: Daily Mail 5 In heel Groot-Brittannië zijn scholen in 'lockdown' nadat leerkrachten e-mails hadden ontvangen waarin ermee wordt gedreigd dat kinderen opzettelijk zullen worden aangereden met een auto en neergeschoten. Die waarschuwing werd naar honderden scholen gestuurd, van het zuidwesten tot het noordoosten van het land.

De politie in Cambridgeshire, waar gelijkaardige dreigementen werden ontvangen, stelt dat voertuigen zoveel mogelijk leerlingen zullen aanrijden wanneer die de school verlaten. "Als je probeert ze te evacueren, zal de bestuurder uitstappen en elke scholier die de school verlaat neerschieten", zo staat in de e-mail.

"We hebben weet van een reeks boosaardige boodschappen die deze voormiddag naar scholen in het hele land werden gestuurd", stelt een woordvoerder van de politie van Cambridge. "We onderzoeken de zaak, de verschillende politiediensten werken samen met het nationale misdaadagentschap om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is".