Honderden betogers zakken af naar Londens luxehotel uit protest tegen antihomowet in Brunei

06 april 2019

22u08

Bron: Belga 0 Honderden mensen hebben vandaag in Londen voor hotel The Dorchester gemanifesteerd tegen de invoering van steniging bij homoseksualiteit of overspel in het staatje Brunei. Het hotel is eigendom van de sultan van Brunei.

"Als de sultan doof blijft voor de oproepen tot redelijkheid en mededogen, vinden we dat de Britse regering elke diplomatieke, economische en militaire band moet verbreken met het bewind in Brunei,” zei Peter Tatchell van de Britse homobeweging tot de menigte.



Het sultanaat is lid van de Commonwealth en heeft nog steeds een Brits garnizoen op zijn grondgebied. Begin deze maand werd bekend dat de sultan nieuwe wetten had ingevoerd op basis van de sharia. Onder de nieuwe wetgeving riskeren holebi’s naast de doodstraf ook stokslagen. Dieven riskeren dan weer de amputatie van een hand of een voet.

Boycot

Hollywood-sterren als Ellen DeGeneres en George Clooney riepen eerder al op tot een boycot van de hotels van de sultan. The Financial Times, Deutsche Bank en de Britse TV Choice Awards lieten al weten dat ze geen gebruik meer willen maken van de diensten van The Dorchester in Londen.