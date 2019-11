Honderden betogers die zich verschansten in universiteit in Hongkong in ziekenhuizen opgenomen ADN

19 november 2019

13u36

Bron: ANP 0 Ziekenhuizen in Hongkong hebben de handen vol aan de behandeling van betogers die uit de Polytechnische Universiteit (PolyU) komen. De autoriteiten zeggen dat zich daar sinds vanochtend al zo'n 280 demonstranten hebben gemeld.

De afgelopen dagen hadden zich honderden jonge betogers verschanst in de universiteit, die werd omsingeld door de politie. Die meldt dat gisteren bijna 1.500 traangaspatronen en 1.391 rubberkogels zijn afgevuurd. De autoriteiten zeggen dat universiteiten die zijn bezet dienst doen als "wapenfabrieken" waar betogers onder meer brandbommen in elkaar knutselen.

De meeste demonstranten zouden inmiddels zijn vertrokken uit PolyU. Er bevinden zich naar schatting nog zo'n honderd demonstranten in de instelling. De politie meldt dat op en rond de universiteit zo'n 1.100 mensen zijn gecontroleerd. Zij zijn opgepakt of hun persoonlijke informatie is genoteerd. Dat laatste gebeurde bij minderjarigen die onder begeleiding van docenten het gebouw verlieten.

Zoeken naar uitweg

Achtergebleven betogers zoeken wanhopig naar een uitweg. "Ik heb het gevoel dat ik in de problemen zit", erkende een 22-jarige man, die op de campus met twee vrienden overlegde. "We proberen een ontsnappingsmogelijkheid te bedenken. Maar iedere keer dat we een plek kiezen, zien we dat er veel politie in de buurt is.”

Demonstranten op de campus probeerden onder meer via de riolering te ontsnappen. Anderen lieten zich gisteren vanaf een voetgangersbrug met touwen op een weg zakken. Daar haalden mensen op motorfietsen de studenten vervolgens op. De politie zegt dat naderhand 37 van die gevluchte betogers en motorrijders zijn opgepakt.

Ouders van demonstranten maken zich ondertussen grote zorgen. Een 50-jarige vrouw vertelt dat haar zoon en zijn vriendin zich hebben verschanst op de campus. Zij willen volgens de vrouw wel naar buiten komen, maar zijn bang om vervolgd te worden. Relschoppers riskeren een gevangenisstraf van tien jaar.

